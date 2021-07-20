عمليات بغداد: تعزيز الأماكن المزدحمة بقوات إضافية خلال فترة عيد الأضحى

2021/07/20 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، ان الأجهزة الاستخبارية تبذل جهودا للوصول الى المتورطين بحادثة التفجير الإرهابي في مدينة الصدر.

وأشار أيضا الى ان قيادة عمليات بغداد عززت انتشار القطعات الأمنية بقوات اضافية لحماية ومسك المناطق المكتظة بالمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

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