الكاظمي يكلف قائدين جديدين لعمليات الكرخ والرصافة

2021/07/20 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كلف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اللواء الركن سعد محسن عريبي قائدا لعمليات الكرخ واللواء ظافر المحمداوي قائدا لعمليات الرصافة./ انتهى8

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