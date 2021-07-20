2021/07/20 | 21:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قدوم مركبة بيزوس من الفضاء، وتمديد السعودية لإقامات وتأشيرات المقيمين الموجودين في خارج البلاد، وتأكيد رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية أن من يهاجم إسرائيل من البر أو البحر أو الجو أو حتى عبرالفضاء السيبراني يجب أن يتوقع الرد المناسب، واللحظات الأولى لانطلاق مركبة جيف بيزوس وفريقه إلى الفضاء، وصولا إلى نشر اللاعب الفرنسي بوغبا صورة تجمعه بزوجته وهي ترتدي الحجاب… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5.. بيزوس يعود من الفضاء.. وقرار جديد في السعودية بشان المقيمين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5.. بيزوس يعود من الفضاء.. وقرار جديد في السعودية بشان المقيمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).