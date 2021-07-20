الكاظمي يوجه 3 جهات بحماية مخازن مفوضية الانتخابات في العراق

2021/07/20 | 21:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، المحافظين والدفاع المدني وقيادات الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء …

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