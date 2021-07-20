رئيس وزراء العراق يُوجه باستحداث مدن جديدة لتوزيعها على المواطنين

2021/07/20 | 21:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، باستحداث مدن جديدة لتوزيعها على المواطنين.وطالب مصطفى الكاظمي، المحافظات كافة، بأخذ الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة؛ لاستحداث مدن جديدة خارج التصميم الأساس للمحافظات؛ …

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