بين الانتخابات والفساد. الابرياء وقود المحرقة

2021/07/20 | 21:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل يوم واحد من عيد الأضحى المبارك ضرب الإرهاب الأعمى احد الأسواق الشعبية في مدينة الصدر واسفر عن سقوط 30شهيدا وأكثر من 50 جريحا بينهم أطفال.

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