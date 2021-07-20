هجوم بغداد.. الإعلام الأمني ينشر تفاصيل والكاظمي يغرد عن

2021/07/20 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، الثلاثاء، إن انفجار السوق الشعبي في بغداد كان بفعل "إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا" مضيفة أن الهجوم الذي وقع مساء الاثنين بتوقيت العاصمة العراقية أدى إلى مقتل 30 مواطنا وإصابة أكثر من خمسين آخرين.

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