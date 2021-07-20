2021/07/20 | 21:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكلّف الأسبق بتشكيل الحكومة يتحدث عن "السبب الأساس" لوقوع تفجير مدينة الصدر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/20 | 21:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكلّف الأسبق بتشكيل الحكومة يتحدث عن "السبب الأساس" لوقوع تفجير مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكلّف الأسبق بتشكيل الحكومة يتحدث عن "السبب الأساس" لوقوع تفجير مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).