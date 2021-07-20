رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسلمين

2021/07/20 | 21:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء الكندي جاستن ترودو، المسلمين في بلاده والعراق بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك اليوم الثلاثاء.

وقال ترودو في برقية له " "اليوم يحتفل المسلمون في كندا وحول العالم بعيد الأضحى المبارك بمناسبة انتهاء موسم الحج، وهو الحج الإسلامي السنوي إلى مكة المكرمة".

وأضاف "في هذا اليوم ، يحضر المسلمون عادةً الصلوات ، ويتبادلون الهدايا والتحية ، ويقدمون المساعدة للفقراء ، ويؤدون التضحية ، ويتشاركون وجبة خاصة مع العائلة والأصدقاء. لا يزال هذا اليوم المهم يوفر فرصة للتفكير في دروس التضحية والرحمة والكرم ، ولإظهار التقدير لبركات الحياة. لقد حان الوقت أيضًا لجميع الكنديين للاعتراف بالعديد من المساهمات التي قدمها الكنديون المسلمون لبلدنا لأجيال.

وتابع قائلا " "في حين أن بعض الناس سيتمكنون مرة أخرى من التجمع بأمان مع العائلة والأصدقاء للاحتفال بعيد هذا العام ، قد لا يزال البعض الآخر معزولًا ووحيدًا. والكثير يفوتون مرة أخرى مناسك الحج إلى مكة. ولكن إذا واصلنا اتباع إرشادات الصحة العامة وحصلنا على لقاحاتCOVID-19 الخاصة بنا بمجرد أن يحين دورنا ، فسوف نتغلب على هذا الفيروس وسنكون جميعًا قادرين على الاحتفال معًا العام المقبل.

وأضاف "للأسف ، سيكون اليوم أيضًا أكثر كآبة حيث نستمر في الاعتراف بأن الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين أمر حقيقي في كندا. المأساة الأخيرة في لندن ، أونتاريو ، هي تذكير مؤلم بأن المسلمين لا يزالون يواجهون الإهانات والتهديدات والعنف في المجتمعات في جميعأنحاء البلاد. لا مكان للكراهية والتمييز في مجتمعنا. لهذا السبب ستستضيف الحكومة الكندية القمة الوطنية حول الإسلاموفوبيا في 22 يوليو ، لمواصلة اتخاذ إجراءات قوية ضد هذه الكراهية والتمييز. معًا ، يجب أن نختار الدمج على عدم التسامح ، وأن نعيد تأكيد التزامنابكندا متنوعة ، حيث يمكن للجميع - بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو جنسهم - أن يشعروا بالترحيب والأمان والاحترام.

وختم قائلا " نيابة عن عائلتنا ، أتمنى أنا وصوفي لجميع من يحتفلون بعيد الأضحى المبارك احتفالاً رائعاً، "عيد مبارك!".

PUKmedia / عثمان علي / كندا

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