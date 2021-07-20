الشيخ الخزعلي يكشف السبب وراء تفجير مدينة الصدر

2021/07/20 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف الامين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثتء، السبب وراء تفجير مدينة الصدر، فيما اوضح لا نستبعد وقوف إسرائيل وراء عمليات الحرق بغض النظر عن الادوات.وقال الخزعلي […]

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