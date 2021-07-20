إجراءات سعودية جديدة بخصوص الإقامة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة

2021/07/20 | 21:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة وتأشيرة الخروج والعودة آليا دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، التي نشرت القرار الجديد، أن المديرية العامة للجوازات قامت بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 / 8 / 2021م.وأشارت الوكالة إلى أن ”هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية […]

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