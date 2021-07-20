صالح يكشف عن مضامين جديدة تخص الاتفاقية بين العراق والصين 

2021/07/20 | 21:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، مضامين جديدة تخص الاتفاقية بين العراق والصين ، وفيما أكد وجود حراك عالي المستوى لتحديد أفضل المشاريع لتنفيذها في الاتفاقية، محددا الموعد الفعلي لبدء العمل باتفاق الصندوق العراقي الصيني وقال صالح، للوكالة الرسمية إن “اتفاقية اطار التعاون مع الصين التي وقعتها الحكومة […]

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