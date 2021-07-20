"متسوتاكيس " يوجه دعوة لرئيس وزراء العراق لزياة اليونان لتعزيز التعاون الاقتصادي

2021/07/20 | 21:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسوتاكيس، لبحث تعزيز التعاون المشترك.وأعرب كرياكوس متسوتاكيس، في بيان صحفي، عن تعازي اليونان حكومة وشعباً للعراق في ضحايا …

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