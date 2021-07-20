2021/07/20 | 21:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اكتشف علماء بريطانيون نوعًا جديدًا من فيروس كورونا في الخفافيش البريطانية مرتبط بـ "سارس-كوفيد-2"، العدوى التي تسبب "كوفيد-19".وقامت الباحثة إيفانا مورفي من جامعة إيست أنجليا بجمع المواد البرازية من عشرات الخفافيش من نوع حدوة الحصان، ووجدت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف نوع جديد من فيروس "كورونا" في الخفافيش البريطانية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف نوع جديد من فيروس "كورونا" في الخفافيش البريطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).