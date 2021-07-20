2021/07/20 | 21:59 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 20 يوليو 2021 | 09:35 مساءً | عدد القراءات : 55

تكليف قائدين جديدين لعمليات الكرخ والرصافة

كلف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اللواء الركن سعد محسن عريبي قائدا لعمليات الكرخ واللواء ظافر المحمداوي قائدا لعمليات الرصافة

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