2021/07/20 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارع الرياضي ينعى وفاة نجل مهدي المشجع بغداد – الزمان نعى الشارع الرياضي رئيس رابطة مشجعي المنتخب الوطني مهدي الكرخي بعد وفاة نجله كرار بسبب مضاعفات كورونا.يذكر ان مهدي الكرخي أبرز المشجعين للمنتخب الوطني ورافقه في أغلب المنافسات العربية والآسيوية والعالمية.

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