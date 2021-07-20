2021/07/20 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا تفرض قيوداً جديدة لمواجهة تداعيات كورونا: فرض غرامات على المخالفين وابقاء دوام الدوائر 50 بالمئة بغداد – الزمان فرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من جائحة كورونا , قيودا جديدة على دور العبادة والمطاعم وغيرها من المرافق الحيوية بهدف السيطرة على الموقف الوبائي بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق بإصابات ووفيات […]

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