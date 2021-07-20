2021/07/20 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه حكومي بإعادة توزيع القواطع الامنية والقضاء على حواضن الارهاب تضامن عربي ودولي مع العراق في حفظ أمنه وأستقراره عقب فجيعة الوحيلات بغداد – الزمان استنكر دول عربية واجنبية امس , التفجير الذي استهدف سوق شعبي وسط مدينة الصدر , مؤكدين مواصل دعم جهود العراق في تعزيز الامن والاستقرار, فيما وجه رئيس […]

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