2021/07/20 | 22:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على عشرات القنابل وبعضها خاصة بـ"قصف المطارات" في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/20 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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