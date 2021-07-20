ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق بغداد - كركوك الى ثمانية قتلى وجرحى

2021/07/20 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / ارتفع عدد ضحايا تصادم عجلتين على طريق بغداد - كركوك الى ثمانية قتلى وجرحى .وقال مصدر طبي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مستشفى الخالص العام ، شمال بعقوبة ، استقبل / 5 / حالات وفاة وثلاثة جرحى في حادث سير ناجم عن تصادم مركبتين على طريق بغداد - كركوك .وكان مصدر محلي في ديالى اعلن مساء اليوم عن مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين في حادث سير على طريق بغداد - كركوك من جهة ناحية العظيم شمال بعقوبة ./انتهى

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