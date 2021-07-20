تركيا تدين تفجير مدينة الصدر وتؤكد ان هدفه زعزعة الامن والاستقرار في العراق

2021/07/20 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ادانت الخارجية التركية، الانفجار الذي استهدف سوقاً شعبياً في مدينة الصدر مساء امس الاثنين، وقدمت التعازي لحكومة العراق وشعبه في ضحايا الهجوم.وقالت الخارجية التركية في بيان، انها "تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء انفجار وقع في سوق شعبي بمدينة الصدر في بغداد بيوم عرفة".وادانت بشدة "الهجوم الارهابي الغادر"، معتبرةً ان "الهدف منه زعزعة الامن والاستقرار في العراق"./ انتهى8

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