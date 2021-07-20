2021/07/20 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني القت قوة امنية، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في محافظة واسط.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قيادة شرطة محافظة واسط وفي إطار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في واسط المركز الخبري الوطني.

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