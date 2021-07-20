ما هي خطورة الإصابة بمتغير دلتا من كورونا ؟

2021/07/20 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

قال المسؤول في هيئة الغذاء والدواء الأميركية، سكوت غوتليب، إن الإصابة بمتغير دلتا من كورونا "ممكن أن تكون أخطر إصابة بفيروس في الحياة" بالنسبة للاشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

وقال في تصريحات صحفية إنه نظرا لعدم وصول معدلات التطعيم إلى الحد المطلوب لوقف انتشار فيروس كورونا، فمن المرجح أن يصاب معظم من لم يتلقوا اللقاح بمتغير دلتا "سريع الانتشار والخطورة".

وللتخفيف من انتشار متغير دلتا شديد العدوى، أعادت بعض المناطق في عدد من الولايات، فرض ارتداء القناع لكل الأشخاص غير المُلقحين.

واضاف غوتيليب إن الحماية من هذا المتغير الخطير، تتطلب أغطية وجه عالية الجودة، مثل أقنعة N95، مشيرا الى انه وجود فرقًا مع متغير ينتشر بشكل أكثر عدوانية مثل دلتا، حيث يكون الناس أكثر عدوى وينتج المزيد من الفيروسات" ونصح بضرورة التلقيح لتفادي الإصابة.

واشار الى إن دلتا يكون أكثر خطورة وفتكا عندما يصل جسدا لم يتلق اللقاح.

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