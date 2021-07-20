بصدد مظاهرات 11 يوليو/تموز في كوبا - تيار شيوعيون - كوبا

2021/07/20 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيار_شيوعيون_-_كوبا ننشر أدناه مساهمة خاصة من تيار “كومينستاس” [شيوعيون] القائم في كوبابعد ستة أيام من الأحداث، وبعد القيام بتحليل معمق، تنشر هيئة تحرير كومينستاس للعموم هذا البيان حول مظاهرات الاحتجاج التي شهدتها كوبا يوم الأحد 11 يوليو/ تموز.



شهدت كوبا يوم 11 يوليو/ تموز، بنحو متزامن وبدرجة متفاوتة من الحدة، جملة انفجارات اجتماعية طالت بالأقل 6 من الأقاليم الـأربعة عشر التي تشكل البلد.



لم يسبق لكوبا، خلال 6 ......





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