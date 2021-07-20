حرب طويلة الأمد على فيروس كورونا المستجد - جواد الديوان

2021/07/20 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان ربما لن تتمكن البشرية استئصال فيروس كورونا المستجد من الأرض، كما حصل مع فيروس الجدري، حيث ينمو فيروس كورونا المستجد في عدد من الحيوانات، وبين الناس.



ومناعة القطيع (المجتمعية) ان تعززت تكون الاجراء الوحيد الممكن، ولن يصل لها العالم، ومعظم البلدان ببساطة لا تملك اللقاحات الكافية، وفي البلدان الوفرة من اللقاحات، ويرفضها جماعات من مواطنيها.



مما يعني لن يصل العالم الى نقطة بها عدد كافي من البشر يتمتع ب ......





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