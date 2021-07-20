لنقرأ ماركس وانجلز معا 13 - ثامر الصفار

2021/07/20 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ثامر_الصفار عقبات أمام توحيد نضال البروليتاريايتناول انجلز في مؤلفه حالة الطبقة العاملة في إنكلترا، العقبات التي تواجه توحيد نضال الطبقة العاملة، فإضافة إلى معاناتهم من أعراض الأزمات الاجتماعية المذكورة سابقا (الجريمة، الإدمان، إلخ)، نجده يطرح أيضا مواضيع العرق والهجرة والجنس.في هذا المؤلف يستخدم انجلز فكرة «العرق» (التي يقصد بها القوميات الأوروبية المختلفة) بشكل رائع لوصف العداء الاجتماعي الشديد بين ......





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