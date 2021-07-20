2021/07/20 | 22:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قاعدة بيانات مسربة لبرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، عن أرقام الهواتف المحمولة التي تم اختيارها للتجسس عليها، وجاء من بينها رقم هاتف الرئيس العراقي، برهم صالح، ضمن قائمة تضم 50 ألف رقم شملت رؤساء دول ومسؤولين دبلوماسيين وقادة عسكريين وسياسيين كبار.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ان رقم هاتف الرئيس العراقي برهم صالح كان على قائمة التجسس، الا إنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان البرنامج قد أصاب هاتف صالح أو ما إذا كانت هناك أي محاولة للقيام بذلك.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "الغارديان" أن قاعدة البيانات المسربة في قلب برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، تتضمن أرقام الهواتف المحمولة لكل من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من ضمن 13 رئيسا بالإضافة إلى مسؤولين دبلوماسيين وقادة عسكريين وسياسيين كبار من 34 دولة.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريب خطير.. رقم هاتف (برهم صالح) على قائمة التجسس الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريب خطير.. رقم هاتف (برهم صالح) على قائمة التجسس الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).