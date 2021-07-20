استهداف ناشط مدني في الناصرية بعبوة ناسفة

2021/07/20 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني في ذي قار، الثلاثاء، باستهداف ناشط مدني في مدينة الناصرية بعبوة ناسفة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة بمنطقة حي المتنزه وسط مدينة الناصرية قرب منزل الناشط البارز بتظاهرات ذي قار سلام العصمي، انفجرت".

وأضاف ان "الانفجار تسبب بإضرار مادية في منزل العصمي، دون اية إصابات بشرية".

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