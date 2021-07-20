“خليفة الخائن” يتعهد بقيادة ميلان إلى الألقاب

2021/07/20 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعهد الإسباني براهيم دياز، مهاجم ميلان الإيطالي، ببذل أقصى جهد لقيادة الفريق إلى الألقاب بعد تجديد إعارته من ريال مدريد الإسباني.وكان ميلان جدد استعارة دياز من ريال مدريد لمدة عامين […]

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