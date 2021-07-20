أسعار النفط تعوض جزء من خسائرها عند التسوية بعد أكبر هبوط في أشهر

2021/07/20 | 22:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: عوضت أسعار النفط جزء من خسائرها عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أكبر هبوط خلال أشهر عند تسوية تعاملات أمس الاثنين.وأنهت أسعار عقود خام "نايمكس" تسليم أغسطس تعاملات، اليوم الموافق تاريخ انتهاء الصلاحية، مرتفعة بنسبة 1.5 …

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