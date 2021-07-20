الحزن والصدمة يطردان فرحة العيد عند أهالي ضحايا تفجير بغداد

2021/07/20 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقيون في مجلس عزاء لعائلة قضت في تفجير مدينة الصدر في بغداد في 20 تموز/يوليو 2021 © AFP احمد الربيعي بغداد (أ ف ب) – عندما أرسل عماد جواد ابنه كيان وزوجته هدى إلى سوق الوحيلات في مدينة الصدر لشراء ثياب عيد الأضحى عصر الاثنين، لم يعلم أنها كانت المرة الأخيرة التي سيراهما، […]

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