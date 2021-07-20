متغير دلتا مسؤول عن 83% من إصابات كورونا في أميركا

2021/07/20 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، روشيل والينسكي، الثلاثاء، إن 83 في المئة من مرضى كوفيد-19 في اللولايات المتحدة حاليا، مصابون بالنسخة المتحورة، دلتا، شديدة العدوى.

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