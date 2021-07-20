انخفاض في درجات الحرارة

2021/07/20 | 23:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية في اقليم كوردستان ان درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض بدءا من يوم الاربعاء.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان درجات الحرارة ليوم غد الاربعاء ستشهد انخفاضا ملحوظا، مشيرة الى ان سرعة الرياح ستكون بين 10 الى 25 كلم في الساعة.

واشارت المديرية الى ان قضاء خانقين سجل اعلى درجة للحرارة في اقليم كوردستان والعراق لليوم حيث وصلت الى 52 درجة مئوية.

PUKmedia

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