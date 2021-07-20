2021/07/20 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحذرت وزارة الصحة والبيئة، من تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا، فيما اكدت ان جميع اللقاحات المتوفرة امنة وفعالة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "معدل الاصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر بسبب عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين سواء بلبس الكمام او اخذ اللقاحات".واضاف، ان "اللقاحات الثلاثة المتوفرة في العراق آمنة وفعالة"، لافتا الى ان "هناك تراخي مع الجهات التي تحرض المواطنين ضد اللقاحات".واشار الى ان "كثرة المرافقين مع المرضى في المستشفيات امر غير مقبول، وقد يؤدي الى زيادة الاصابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من تزايد عدد الاصابات بكورونا وتؤكد فعالية جميع اللقاحات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من تزايد عدد الاصابات بكورونا وتؤكد فعالية جميع اللقاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).