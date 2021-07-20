المشاهد الأولى بعد استهداف منزل ناشط في الناصرية بعبوة صوتية (فيديو)

2021/07/20 | 23:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت مشاهد مصورة، الثلاثاء، اللحظات الاولى بعد استهداف منزل ناشط في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بعبوة صوتية.

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وبحسب مقطع مصور حصل عليه "ناس"، (20 تموز 2021)، فإن "عبوة صوتية استهدفت منزل الناشط سلام العصمي وسط مدينة الناصرية، دون أن تسفر عن تسجيل خسائر بشرية".

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