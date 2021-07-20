توقف ضخ مياه الشرب باغلب احياء النجف بسبب سقوط برج كهربائي

2021/07/20 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ توقف ضخ مياه الشرب في اغلب احياء النجف الاشرف منذ عدة ساعات بسبب سقوط برج كهربائي نتيجة حادث سير .وقال مدير ماء النجف في تصريح صحفي:" ان الحادث تسبب بتوقف ضخ المياه من محطة الزرگة والمشاريع الفرعية المرتبطة بالمحطة الرئيسة والتي تعتمد جميعها على كهرباء الضغط العالي في تشغيل محطات الضخ".واكد ، ان " كوادر العمل دخلت حالة الانذار الكامل لاعادة نصب البرج وعودة الطاقة الكهربائية عبره الى محطات المياه " ./انتهى

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