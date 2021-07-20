وفاة بطل عراقي بكمال الاجسام متأثرا بجلطة دماغية

2021/07/20 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ نعى الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام البطل صلاح حسين، الذي توفي اثر اصابته بجلطة دماغية في السليمانية.وكان صلاح حسين قد حصل على المركز الثالث في بطولة العراق التي اختتمت قبل ثلاثة أيام فقط.والبطل الراحل من مواليد النجف وحصل على مراكز متقدمة في البطولات التي شارك فيها على الصعيدين المحلي والقاري./انتهى8

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