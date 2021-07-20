2021/07/20 | 23:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نفذ الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، غارة جوية ضد متشددي حركة الشباب الإسلامية الصومالية هي الأولى منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في نهاية كانون الثاني/ يناير، وفقا للبنتاغون.وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون سيندي كينغ لوكالة فرانس برس بأن القيادة العسكرية لأفريقيا (افريكوم): ”نفذت اليوم غارة جوية في ضواحي غالكايو“ على بعد 700 كلم شمال شرق مقديشو.وقالت المتحدثة إن الضربة استهدفت حركة الشباب الإسلامية ويتم حاليا تقييم نتائج العملية مع استمرار القتال على الأرض بين الجهاديين والقوات الحكومية.وأضافت: ”الاستنتاجات الأولية للقيادة تفيد بعدم سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين في هذه الضربة“.وهي الضربة الجوية الأولى التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة بايدن تشن أول غارة جوية في الصومال عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة بايدن تشن أول غارة جوية في الصومال) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة بايدن تشن أول غارة جوية في الصومال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).