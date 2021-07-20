2021/07/20 | 23:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، المحافظين والدفاع المدني وقيادات الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “رئيس مجلس الوزراء وجه باتخاذ المحافظين والدفاع المدني وقيادات الشرطة، الإجراءات اللازمة لمضاعفة أعداد الحمايات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصدر توجيهاً للمحافظين والدفاع المدني وقيادات الشرطة first appeared on النور نيوز.

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