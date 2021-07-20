صحيفة فرنسية: حكومة المغرب وضعت رقم ماكرون على قائمة

2021/07/20 | 23:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "Le Monde" الفرنسية مقالا، الثلاثاء، ادعت فيه أن الحكومة المغربية وضعت هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قائمة أهداف محتملة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس

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