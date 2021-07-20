خبير امني: يجب معالجة ازمة الثقة بين المواطن والاجهزة الامنية

2021/07/20 | 23:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير الامني، الفريق الركن جليل، اليوم الثلاثاء، ان جولة الحوار القادمة لن تسفر عن خروج امريكا من العراق بل ستفرض وجودا فنيا لها ايضا، مشيرا انه يجب معالجة ازمة الثقة بين المواطن والاجهزة الامنية، وقال خلف في برنامج حصاد الايام ان “ضعف الحكومة واجراءاتها تسبب ارباكا في الوضع الامني”، مبينا ان “تأخر الحكومة […]

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