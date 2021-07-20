ملك المغرب ومقربون منه على قائمة الاهداف المحتملة لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس

2021/07/20 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – من المحتمل أن يكون ملك المغرب محمد السادس ومقربون منه “على قائمة الأهداف المحتملة” لبرنامج “بيغاسوس” الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين، بحسب وحدة التحقيق في اذاعة فرنسا، شريك مجموعة وسائل الاعلام التي كشفت الفضيحة.وذكرت الاذاعة في مقال نشرته الثلاثاء على موقع “فرانس انفو تي […]

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