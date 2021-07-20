رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يأمر باستحداث قيادتي عمليات الكرخ والرصافة

2021/07/20 | 23:36 - المصدر: قناة التغيير

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قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي استحداث قيادتي عمليات الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد مكلفا اللواء الركن سعد عريبي قائدا لعمليات الكرخ واللواء ظافر المحمداوي قائدا لعمليات الرصافة.

وتأتي هذه القرارات بعد يوم دام شهدته مدينة الصدر شرقي بغداد حيث فجر انتحاري بحزام ناسف نفسه في سوق شعبي ما أدى الى استشهاد 30 مدنيا وجرح نحو خمسين اخرين معظمهم من النساء والاطفال حيث تبنى تنظيم داعش هذا التفجير الارهابي

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