2021/07/20 | 23:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العثور على الطفلة نسرين بعد اختطافها من داخل مستشفى مدينة الطب في بغداد.

وسلطت قناة التغيير الضوء على الحادثة في وقت سابق ونقلت مناشدات ذويها، وقالت وزارة الصحة، انه بعد اجراء التحقيقات اللازمة مع ذوي الطفلة من قبل الجهات الأمنية المختصة تم العثور عليها قرب المستشفى وسيتم كشف تفاصيل ملابسات الحادثة ومن قام بهذا الفعل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على الطفلة نسرين بعد اختطافها من داخل مستشفى مدينة الطب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على الطفلة نسرين بعد اختطافها من داخل مستشفى مدينة الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).