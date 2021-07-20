الكاظمي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مخازن المفوضية

2021/07/20 | 23:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المحافظين والدفاع المدني وقيادات الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، أن هذا التوجيه جاء حفاظاً على رصانة العملية الانتخابية، وتحسباً لأي طارئ أو عائق من شأنه أن يعرقل سيرها.

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