تكليف قائدين جديدين لعمليات الكرخ والرصافة

2021/07/20 | 23:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمراً بتكليف قائدين جديدين لعمليات الكرخ والرصافة.

وحسب امر من الكاظمي اليوم الثلاثاء، جاء فيه "ينقل اللواء الركن سعد محسن عريبي من منصب قائد الفرقة السادسة ويكلف بمهام منصب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الكرخ".

وتضمن الأمر إنه "يكلف اللواء ظافر عبد راضي بمهام منصب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الرصافة".

PUKmedia / عن واع

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