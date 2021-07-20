الصحة تحذر من تزايد الاصابات بكورونا

2021/07/20 | 23:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة الاتحادية من تزايد اعداد الاصابات بفايروس كورونا، مؤكدة ان جميع اللقاحات المتوفرة امنة وفعالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للعراقية الاخبارية، اليوم الثلاثاء، إن "معدل الاصابات بفايروس كورونا في تزايد مستمر بسبب عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين سواء بلبس الكمام او اخذ اللقاحات".

واضاف ان "اللقاحات الثلاثة المتوفرة في العراق آمنة وفعالة"، لافتا الى ان "هناك تراخي مع الجهات التي تحرض المواطنين ضد اللقاحات".

واشار الى ان "كثرة المرافقين مع المرضى في المستشفيات امر غير مقبول، وقد يؤدي الى زيادة الاصابات".

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