صفقة تبادلية منتظرة تضع كريستيانو تحت قيادة جوارديولا

2021/07/20 | 23:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في الصيف الجاري.وارتبط اسم رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، رغم تبقي موسم آخر في عقده.وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن رونالدو مرشح بقوة لارتداء قميص السيتيزنس بدءًا من الموسم المقبل.وأضاف التقرير، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يبحث عن مهاجم من طراز فريد لقيادة هجوم السيتي بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى برشلونة.وأشار التقرير، إلى أن تعقد مفاوضات مانشستر سيتي مع توتنهام لضم هاري كين، هو ما حوّل الدفة تجاه كريستيانو رونالدو.وختم التقرير، بأن مانشستر سيتي على علم بأن يوفنتوس لديه اهتمام بمهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس، وبالتالي من المتوقع أن يعرض السيتي على البيانكونيري عقد صفقة تبادلية تشمل الثنائي.

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