تحذير جديد من الصحة العراقية حول زيادة أعداد إصابات كورونا

2021/07/20 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذرت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، من تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا، مؤكدة في المقابل أن جميع اللقاحات المتوفرة آمنة وفعالة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للقناة الرسمية (20 تموز 2021)، ان "معدل الاصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر بسبب عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين سواء بلبس الكمام او اخذ اللقاحات".

واضاف ان "اللقاحات الثلاثة المتوفرة في العراق آمنة وفعالة"، لافتا الى ان "هناك تراخيا مع الجهات التي تحرض المواطنين ضد اللقاحات".

واشار الى ان "كثرة المرافقين مع المرضى في المستشفيات امر غير مقبول، وقد يؤدي الى زيادة الاصابات".

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