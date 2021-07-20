انفجار عبوة امام منزل ناشط مدني في الناصرية

2021/07/20 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة منزل ناشط مدني في حي المتنزه وسط الناصرية .وقال مصدر امني ، حسب شبكة اخبار الناصرية :" ان الانفجار خلف اضرارا في واجهة المنزل وعجلة كانت مركونة بالقرب منه ، دون وقوع اصابات بشرية./انتهى8

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